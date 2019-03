© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo parla nella sua edizione odierna di Matthijs De Ligt, centrale dell'Ajax seguito da vicino da Juventus, PSG, Bayern Monaco e Barcellona. Proprio i blaugrana, a margine dell'Assemblea Generale dell'ECA di Amsterdam, avrebbero dovuto incontrare il ds olandese Marc Overmars per parlare dell'operazione, ma il faccia a faccia non è andato in scena. Gli impegni di Bartomeu e Grau, massimi dirigenti catalani, e quelli di Overmars infatti non hanno lasciato tempo libero per il mercato e così il tanto atteso incontro per portare avanti la trattativa non è andato in scena. Possibile però, si legge, che nei prossimi giorni i dirigenti in questione abbiamo nuovi contatti telefonici.