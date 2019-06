Dalla Spagna: De Ligt rifiuta il Barça. Juve, PSG e Bayern in corsa

© foto di Imago/Image Sport

Matthijs De Ligt, secondo le ultimissime riportate dall'emittente spagnola Cadena SER, ha rifiutato la proposta del Barcellona. I blaugrana, si legge, avevano trovato nei giorni scorsi l'accordo con l'Ajax ma il giocatore, tramite il proprio agente Mino Raiola, avrebbe detto di no.

Motivi economici dietro il no? - L'emittente spiega come in casa Barcellona ci sia la convinzione che il no sia arrivato per motivi economici, con De Ligt che si è fatto forte di proposte più allettanti arrivate da PSG, Bayern e Juventus. Ma una decisione in tal senso, da parte del capitano dell'Ajax, non è ancora arrivata.