Dalla Spagna: Deulofeu via a gennaio, ma pista Milan tramontata

Il Mundo Deportivo fa il punto sul momento e sul futuro di Gerard Deulofeu, attaccante che non sta rendendo secondo le attese estive, quando il Barça ha esercitato la recompra dell'Everton, beffando anche il Milan. Secondo il quotidiano spagnolo a gennaio Deulofeu potrebbe partire e sulle sue tracce fino a pochi giorni fa c'era anche il Milan. L'addio di Montella, suo grande estimatore, ha però complicato i piani visto che Gattuso, per il suo stile di gioco, non gradirebbe un giocatore delle sue qualità. Per questo, scrive il giornale catalano, la pista Milan sembra efinitivamente saltata.