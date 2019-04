© foto di Insidefoto/Image Sport

Il capitano del Monaco Radamel Falcao non ha ancora chiaro il proprio futuro. Che, secondo i colleghi di Sport, potrebbe essere in Spagna. In particolare, si legge, il colombiano in Serie A piace da tempo al Milan ma negli ultimi mesi si sarebbe interessata anche la Fiorentina.

El Tigre, intanto, ha parlato pubblicamente del suo destino: "Ho un anno di contratto e sono concentrato solo sul finale di stagione. Poi vorrò continuare a giocare ad alti livelli, che sia qui o in un altro paese europeo".