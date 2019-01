© foto di J.M.Colomo

Colpo a sorpresa per il Napoli: la società azzurra, secondo il Mundo Deportivo, è ad un passo da Pablo Fornals, centrocampista classe 1996 del Villarreal. L'edizione online del quotidiano spagnolo dà per conclusa l'operazione, un nome a sorpresa per la società azzurra costato poco meno dei 30 milioni di euro fissati per la sua clausola rescissorie. In attesa di conferme, si registra questa notizia che, vista la fonte, è molto più di un'indiscrezione. Seguiranno aggiornamenti.