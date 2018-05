Dalla Spagna: gli occhi del Real Madrid su Skriniar e Romagnoli

Il quotidiano Marca fa il punto sul mercato del Real Madrid e per quanto riguarda la difesa il preferito dei Blancos è José Maria Gimenez. Per il suo cartellino l'Atletico chiede 65 milioni di euro, cifra che il Real considera alta. Le alternative non mancano e portano in Italia, anche se i prezzi non sarebbero di troppo inferiori: gli uomini mercato del Real, per il quotidiano spagnolo, seguono da vicino anche Milan Skriniar dell'Inter e Alessio Romagnoli del Milan.