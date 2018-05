Dalla Spagna, il Barça ha provato a strappare Monchi alla Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta il sito on line del Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe più volte provato a convincere Monchi a ritornare in Spagna. Il presidente dei blaugrana, Bartomeu, è un grande estimatore del ds della Roma, tanto da volergli proporre il ruolo di Segretario Tecnico (seppure senza avanzare un'offerta ufficiale). Lusingato dall'offerta blaugrana - si legge - Monchi vuole continuare a lavorare con la Roma cercando di fornire a Di Francesco una rosa competitiva che possa vincere un trofeo.