Dalla Spagna: il Barça cede Junior Firpo a gennaio e l'Inter è in prima fila per l'esterno

L'Inter torna a pensare a Junior Firpo del Barcellona. Lo scrive quest'oggi il quotidiano catalano Sport che spiega come al club balugrana siano già arrivate alcune offerte e come l'Inter sia in pole per l'esterno sinistro. L'idea nerazzurra, si legge, è quella di chiudere l'operazione a gennaio sulla base di un prestito di 6 o 18 mesi con diritto di riscatto. Il Barcellona, da parte sua, vorrebbe cederlo a titolo definitivo a fronte di offerte da almeno 22 milioni di euro. Ad ogni modo l'operazione sarebbe slegata da un eventuale nuovo affondo catalano per Lautaro Martinez, attaccante nerazzurro cercato con insistenza la scorsa estate.