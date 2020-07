Dalla Spagna, il piano del Barça per Lautaro: 8 giocatori in vendita per poter pagare l'Inter

In Spagna continuano ad insistere: alla fine Lautaro Martinez, in un modo o nell'altro, sarà un giocatore del Barcellona. Il problema principale resta l'aspetto economico della trattativa fra Inter e Barcellona, visto che i blaugrana non hanno liquidità per portare a termine l'operazione. Così, per l'eventuale fumata bianca, servirà aspettare ancora un bel po': una volta terminata la Liga, i dirigenti del Barça lavoreranno alle cessioni.

Jean-Clair Todibo, che potrebbe partire per 25 milioni. Rafinha ha una clausola di 16 milioni. Poi ci sono Moussa Wague, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Neto, Samuel Umtiti e Ousmane Dembele. 8 giocatori da cui il Barça spera di tirar fuori in breve tempo circa 70 milioni da girare all'Inter, oltre al cartellino di Junior Firpo.