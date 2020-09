Dalla Spagna: il Real apre al prestito di Jovic. Ma il Milan resta un'ipotesi complicata

Il Real Madrid fino ad oggi non aveva mai aperto alla possibilità di lasciar partire Luka Jovic in prestito secco per una stagione. Ma nelle ultime ore, spiega As, i Blancos avrebbero cambiato strategia accettando l'idea di farlo partire con questa formula. Uno dei club interessati è da tempo il Milan ed i rapporti fra le due società sono buoni, anche se il Real Madrid avrebbe voglia di cederlo ad una squadra in cui possa avere la possibilità di giocare da titolare 40 partite. Un'eventualità che, vista la presenza di Zlatan Ibrahimovic, difficilmente il Milan potrebbe garantirgli. Nel caso in cui dovesse partire il serbo, Zidane chiederebbe la permanenza di Borja Mayoral, obiettivo di mercato fra le altre di Lazio e Fiorentina.