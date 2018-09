© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli in queste ore ha fretta di rinnovare il contratto di Piotr Zielinski, centrocampista polacco arrivato nel 2016 dall'Udinese per circa 15 milioni di euro.

La necessità di far presto sottoscrivere al giocatore è anche nei tanti interessamenti manifestati per il centrocampista classe '94 negli ultimi mesi, alcuni anche molto illustri. Secondo Don Balon, nelle ultime settimane s'è fatto avanti addirittura il Real Madrid. Florentino Perez - si legge - è un grande estimatore del ragazzo, così come Julen Lopetegui.