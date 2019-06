© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Real Madrid continua a monitorare Paul Pogba. Il centrocampista francese vorrebbe tornare a Torino, ma secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo il club spagnolo non vuole mollare la presa. La strategia delle merengues è chiara: prima le operazioni in uscita (oggi è stata ufficializzata la cessione di Marcos Llorente all'Atletico Madrid, ndr), poi si penserà ad una trattativa con lo United molto complessa. L'obiettivo è quello di tentare l'assalto nella parte finale del mercato estivo considerando anche la Juventus e i movimenti del club bianconero. Pogba è un'esplicita richiesta di Zidane, dunque il Real Madrid cercherà di convincere il Manchester United ad iniziare una trattativa: attualmente la compagine inglese non vuole cedere l'ex bianconero.