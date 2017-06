Dalla Spagna: il Siviglia non va oltre i 18 più bonus per Muriel

Il quotidiano andaluso fa il punto sul futuro di Luis Muriel, col Siviglia ad un passo dall'attaccante della Samp. Il giornale tuttavia, parlando delle cifre, spiega come queste siano distanti da quelle circolate nelle scorse ore: il Siviglia infatti non sembra disposto ad andare oltre i 18 milioni di base fissa, bonus esclusi. Quantità diversa dai 22 paventati in queste ore, che comunque non sembra pregiudicare l'arrivo del colombiano al Sanchez-Pizjuan.