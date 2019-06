Dalla Spagna: il Villarreal su Pulgar, il Bologna pronto al rinnovo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Erick Pulgar (25) sta facendo bene in Copa America con la maglia del Cile, dopo essere stato protagonista della salvezza conquistata dal Bologna. Marca fa sapere che il centrocampista ha mercato in Spagna, col Villarreal che avrebbe mostrato il proprio apprezzamento. Tuttavia l'agente del calciatore sarebbe già in contatto con la dirigenza felsinea per un rinnovo contrattuale, con Sinisa Mihajlovic che vorrebbe trattenerlo anche per la prossima stagione.