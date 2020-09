Dalla Spagna: Inter e Juve contattano Marcelo. Il maxi ingaggio rallenta la trattativa

Inter e Juventus nei giorni scorsi hanno fatto un tentativo per Marcelo, stella brasiliana del Real Madrid. A riportare la notizia è il quotidiano iberico AS che parla di un contatto fra i due club e l'entourage del calciatore per sondarne la possibilità ad un approdo in Serie A. Una pista di mercato che, però, al momento sembra essersi arenata sul nascere a causa dell'ingaggio del giocatore. Il terzino, si legge sul media spagnolo, ha un ingaggio con i Blancos da otto milioni di euro netti a stagione.