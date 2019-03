© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il quotidiano spagnolo Marca fa il punto sul futuro di Ivan Rakitic al Barcellona partendo dall'interesse dell'Inter per il croato. Nell'articolo si legge di come Rakitic non abbia alcuna intenzione di lasciare il club catalano in estate e di come non ci siano stati contatti in tal senso né fra le società né con l'agente del calciatore. Rakitic si trova bene sia nel club che nella città e ha in Valverde (che ha rinnovato da poco) un grande estimatore. L'unico motivo per il quale Rakitic potrebbe decidere di lasciare il Camp Nou è quello economico, ma anche in questo caso la soluzione sembra a portata di mano. Il Barcellona, si legge, al termine di questa stagione farà una proposta di rinnovo con adeguamento salariale.