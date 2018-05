Dalla Spagna, ipotesi Zaza per Torino, Napoli e Milan

© foto di LAZARO

Possibile ritorno in Italia per Simone Zaza durante il prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo il Valencia dovrà infatti cedere prima di iniziare le sue trattative in entrata e l'italiano potrebbe essere sacrificato. Secondo il media spagnolo Torino, Napoli e Milan potrebbero farsi avanti per l'ex centravanti della Juve e il club iberico, che lo ha acquistato per 17 milioni di euro, spera di ricavarne almeno 30 dalla sua cessione.