Prezzi pazzi per Joao Felix. Secondo quanto riferito as.com, infatti, la Juventus sarebbe addirittura disposta a pagare i 120 milioni di euro previsti dalla clausola risolutiva del contratto tra il giovane portoghese e il Benfica. Una determinazione che il club bianconero avrebbe comunicato ai vertici del Benfica nel recente incontro andato in scena a Torino, mentre emissari bianconeri avrebbero seguito il derby col Porto proprio per seguire Joao Felix. Non ci sono però solo i bianconeri, sul centrocampista classe '99, 11 gol e 6 assist fin qui in stagione: sulle sue tracce vi sarebbe infatti anche il Real Madrid, pronto a dare battaglia.