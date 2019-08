© foto di Federico Gaetano

Il quotidiano Sport analizza la situazione di Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 di proprietà del Barcellona. Il giocatore non rientra nei piani tecnici di Valverde, sebbene all'interno del club blaugrana vengano riconosciute le sue grandi potenzialità. Per questo il Barça vorrebbe cederlo solo in prestito, formula a cui potrebbe interessarsi fra le altre l'Olympique Marsiglia. Diverso invece il caso della Juventus: il club bianconero apprezza le qualità del giocatore, ma si muoverebbe solo in caso di cessione a titolo definitivo.