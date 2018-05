Dalla Spagna: Juventus forte su Digne del Barcellona

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Mundo Deportivo torna a parlare dell'interesse della Juventus per Lucas Digne, terzino mancino in uscita dal Barcellona. Per il quotidiano catalano il francese è uno dei primi nomi per l'estate considerando il rapporto vantaggioso fra qualità e prezzo. Arrivato al Camp Nou per 12 milioni dal PSG, Digne potrebbe arrivare in bianconero per una cifra di circa 15 milioni di euro.