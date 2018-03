Dalla Spagna: Kovacic-Roma, sfida Real-PSG per Alisson

© foto di J.M.Colomo

Arrivano ulteriori conferme dalla Spagna: Monchi vuole Mateo Kovacic alla Roma. Don Balon scrive che il Real Madrid non avrebbe troppi problemi a cedere l'ex Inter, pronto a rilanciarsi in giallorosso dopo tre anni vissuti nella Liga. Il centrocampista, dunque, sarebbe disposto a salutare le merengues ma Florentino Perez proverà a inserire il croato nella trattativa Alisson, che la Roma non vuole però cedere. Il portiere, intanto, è seguito con grande attenzione anche dal Paris Saint-Germain.