Dalla Spagna: l'Atletico Madrid non è un'avversaria della Juventus nella corsa a Luis Suarez

Nelle scorse ore il nome di Luis Suarez, primissimo obiettivo per l'attacco della Juventus, era stato accostato anche all'Atletico Madrid. Una pista da non seguire, secondo alcuni media spagnoli fra cui il Mundo Deportivo, visto che l'Atletico Madrid non ha la disponibilità economica per sostenere un'operazione del genere. Anche perché, particolare di non poco conto, in casa Colchoneros stanno lavorando ad un'uscita in attacco ed il nome designato è quello di Diego Costa. Al momento, però, lo spagnolo non ha mercato anche a causa del suo altissimo stipendio e proprio per questo motivo il mercato in entrata del club è da considerarsi bloccato.

La Juventus, ricordiamo, ha già una base di accordo biennale da 10 milioni netti più bonus col Pistolero, mentre col Barça la formula sembra essere simile a quella di Rakitic: qualche milione subito per il cartellino, più bonus legati a rendimento ed obiettivi raggiunti. L'ultimo scoglio per il suo sbarco a Torino è legato al passaporto, ma durante la prossima settimana l'uruguaiano dovrebbe sostenere l'esame B1 di italiano per poi prendere il passaporto italiano.