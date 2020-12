Dalla Spagna: l'Atletico Madrid torna con forza su Milik, è il primo obiettivo per gennaio

L'Atletico Madrid nel mese di gennaio tornerà con forza sulle tracce di Arek Milik, centravanti in scadenza col Napoli da inizio stagione fuori dai piani della società. Lo scrive il quotidiano spagnolo 'AS', che parla dei piani dei colchoneros per la prossima finestra di calciomercato: le defezioni per motivi diversi di Diego Costa e Luis Suarez negli ultimi mesi hanno evidenziato l'esigenza di acquistare un altro attaccante per la seconda parte di stagione e Milik - anche un virtù della vantaggiosa situazione contrattuale - sarà il primo obiettivo.