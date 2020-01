© foto di www.imagephotoagency.it

Edinson Cavani arriverà solo a luglio, e non a gennaio come sperava l'Atletico Madrid. Così, il club spagnolo continua il suo casting alla ricerca di un attaccante che possa fare al caso della squadra di Diego Simeone: come riporta As, i colchoneros sarebbero interessati ad Arkadiusz Milik, centravanti del Napoli monitorato da diverse settimane. Venticinque anni, il polacco è un profilo che l'Atletico tiene d'occhio anche perché andrà in scadenza nel 2021.