Dalla Spagna: la crisi abbassa il costo di Milinkovic a 70 milioni. Ma Lotito non farà sconti

"La crisi causata dal Coronavirus assesterà un duro colpo all'economia del calcio e la Lazio non farà eccezione: Milinkovic avrà un nuovo prezzo di 70 milioni di euro". Questo è ciò che scrive Don Balon, che accosta di nuovo il nome del serbo biancoceleste al Real Madrid. Florentino Perez in estate comprerà un centrocampista e il laziale è nella lista insieme a Pogba, Fabián Ruiz e Van de Beek. Viene ricordato anche come Milinkovic fosse stato seguito già nel 2018, ma la trattativa si arenò per le richieste troppo alte di Lotito, che avrebbe voluto almeno 120 milioni. Adesso - secondo il portale spagnolo - lo scenario potrebbe cambiare dopo l'emergenza sanitaria che tutto il mondo sta affrontando.

Bastano quindi 70 milioni per prendere Milinkovic? La risposta è no, il presidente Lotito non lo cederà a queste cifre, dopo averne rifiutati in passato addirittura 160 (secondo le sue parole). La Lazio rimarrà sulle posizione delle ultime sessioni: chi lo vuole dovrà presentare un'offerta congrua al valore, che con le prestazioni di questo campionato si è di nuovo alzato. Il club ha sempre dichiarato di non aver bisogno di vendere: la situazione finanziaria è positiva, senza calcolare gli introiti che arriveranno da una partecipazione in Champions quasi sicura. In più il Sergente, come viene chiamato a Formello, si trova bene alla Lazio con cui ha rinnovato il contratto fino al 2023 (3,5 milioni più bonus a stagione) e sa che partirà soltanto a determinate condizioni.