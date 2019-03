© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus era in forte pressing su Cesc Fabregas in vista dell'estate, racconta il Mundo Deportivo nella sua edizione odierna. Una volta capito che lo spagnolo avrebbe lasciato i Blues i bianconeri si erano mossi presentando un'offerta al centrocampista catalano, voglioso di misurarsi con un nuovo campionato. Dopo aver valutato la proposta juventina però Fabregas ha preferito optare per il Monaco già da gennaio, spinto dalla presenza di Thierry Henry in panchina e soprattutto dal minor tatticismo del campionato francese rispetto a quello italiano.