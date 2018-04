Dalla Spagna: la Juve ha provato a sabotare il dischetto del rigore

© foto di Bonan

Non si placano le polemiche dopo il tanto discusso rigore che ha eliminato la Juventus dalla Champions League. Nel finale di gara di ieri il Bernabéu ha vissuto minuti di ordinaria follia, proprio quando i supplementari sembravano ormai a un passo. Come mostrato in un video del programma spagnolo El Chiringuito, poco prima della realizzazione di Cristiano Ronaldo tra le due squadre in campo sarebbe scoppiato un pesante diverbio. Alcuni giocatori bianconeri avrebbero provato infatti a danneggiare il dischetto dell'area di rigore, tentativo reso vano però da Marcelo, Vazquez e Asensio, che si sono subito accorti della "furbata" avversaria precipitandosi a riaggiustare il terreno.

Nell'immagine sottostante Asensio riaggiusta il dischetto per il rigore di Ronaldo.