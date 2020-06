Dalla Spagna, la Juve non molla Ferran Torres: i problemi del Valencia potrebbero aiutare

Secondo quanto riportato da Onda Cero in Spagna, la Juventus non perde di vista Ferran Torres del Valencia come potenziale obiettivo per la prossima stagione. Il calciatore classe 2000, considerato tra i migliori giovani d'Europa, ha il contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe lasciare il suo attuale club per meno dei 100 milioni previsti dalla clausola rescissoria, soprattutto a causa dei problemi ambientali ed economici che attraversa la società spagnola.