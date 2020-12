Dalla Spagna: Lazio in pole per Vazquez, in scadenza e finito ai margini del Siviglia

Dall'Italia alla Spagna nel 2016, dalla Spagna all'Italia nel 2021? Possibile, per Franco Vazquez. Finito ai margini del Siviglia alla sua quinta stagione in Andalusia, l'ex Palermo è in scadenza di contratto con il club iberico e sembrerebbe pronto ad andare via. Julien Lopetegui ha escluso il trequartista dai convocati per il match col Valencia, una scelta che non farà altro che alimentare i rumors che lo vedono proiettato ad un ritorno in Serie A, come svelato anche dal suo agente. Secondo As, 'El Mudo' stuzzica l'appetito di tanti club italiani ed in pole in questo momento ci sarebbe la Lazio.