Dalla Spagna, Lenglet rifiutò la Juventus per paura di non giocare

Secondo quanto riferito da Sport, il difensore del Siviglia Clement Lenglet, finito recentemente nel mirino del Barcellona, la scorsa estate ha detto no alla Juventus per paura di non trovare abbastanza spazio tra le fila bianconere. Il giocatore voleva delle garanzie sul proprio impiego che ovviamente la Juve non avrebbe potuto dargli e dunque ha rifiutato il passaggio alla Vecchia Signora. Nel corso della prossima finestra di calciomercato, con molta probabilità verrà acquistato dai catalani dopo aver disputato una grande stagione nella squadra di Montella.