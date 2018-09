Dalla Spagna: Milan e Roma sfidano il Real per Pedro Guilherme

© foto di Imago/Image Sport

Non solo Real Madrid e Siviglia. Secondo quanto riporta As, il giovane attaccante del Fluminense Pedro Guilherme avrebbe infatti attirato anche l'attenzione di Milan e Roma. Il talento brasiliano, classe 1997, ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, ma alla fine potrebbe partire anche per una cifra inferiore ai 25.