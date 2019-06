© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan, stando a quanto riferito da Marca, potrebbe sfruttare i saldi estivi del Real Madrid per mettere a disposizione di Giampaolo un giocatore di altissimo livello come Isco. Secondo il quotidiano iberico, lo spagnolo è stato già informato delle intenzioni del club e il Milan potrebbe inserirsi per fare una offerta. Conferme inoltre per l'interessamento nei confronti di Dani Ceballos, altro calciatore che lascerà sicuramente il colosso madrileno ed è in rotta con Zidane.