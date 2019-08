Dalla Spagna, Milik può lasciare il Napoli: il Betis lo insegue da gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Approfondimento di Estadio Deportivo sul futuro di Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli che piace molto al Real Betis. La priorità per gli andalusi resta Borja Iglesias ma il polacco è una delle principali opzioni visto che già a gennaio era stato trovato un principio di accordo con il suo entourage. Ancelotti vorrebbe un altro attaccante oltre a James e dunque l'attaccante numero 99 si sta guardando intorno lasciando aperta la porta per l'eventuale cessione. Gli azzurri, in ogni caso, lo valutano non meno di 60 milioni di euro.