© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si affievoliscono sempre di più le speranza dell'Inter di portare Luka Modric in Italia la prossima estate. Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo As, infatti, il centrocampista croato - tentato dai nerazzurri nell'ultimo mercato estivo - in questi mesi avrebbe piano piano cambiato idea e ora vorrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2020. Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, avrebbe già dato mandato alla sua dirigenza di ratificare un prolungamento per una o due stagioni: in pratica il Pallone d'Oro chiuderà la carriera a Madrid.