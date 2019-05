© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane, potrebbe dare il via libera alla cessione di Luka Modric al termine della stagione in corso. Il tecnico francese, dopo aver constatato lo stato di forma del Pallone d'Oro in carica, sarebbe propenso a inserire il croato tra i giocatori che i Blacos potrebbero cedere per aggiornare la rosa e investire su calciatori più giovani. Una notizia che potrebbe fare molto piacere all'Inter, visto che i nerazzurri seguono il calciatore da tempo e avevano già provato a prenderlo nella scorsa estate. A riportarlo è AS.