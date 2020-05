Dalla Spagna: Napoli-Callejon, rinnovo ancora possibile. Nonostante Siviglia e Valencia

Il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli è oramai cosa fatta, nonostante il pressing dell’Inter delle ultime settimane. Secondo il quotidiano spagnolo As, però, anche la situazione di José Maria Callejon merita attenzione: il rinnovo non è ancora arrivato nonostante un contratto con scadenza 30 giugno, ma la trattativa non è tramontata. Anzi, proprio come col belga, Rino Gattuso potrebbe giocare un ruolo decisivo: il tecnico infatti vorrebbe poter contare ancora sullo spagnolo, ben consapevole delle difficoltà di trovare esterni con le sue caratteristiche sul mercato. Le parti continueranno a parlarne, sullo sfondo restano vivi gli interessi di Valencia e Siviglia.