L'Atletico Madrid, per bocca del tecnico Diego Simeone, ha dichiarato incedibile il centrocampista Thomas Partey. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro e nei giorni scorsi era emerso l'interesse dell'Inter, oltre che del Manchester City. Sul centrocampista ghanese però, racconta As, hanno messo gli occhi anche Roma e Arsenal. Ma come detto difficilmente l'Atletico si siederà al tavolo delle trattative, a meno che qualcuno dei club interessati non decida di spingersi fino alla cifra della clausola.