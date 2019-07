Dalla Spagna, Pau Lopez più vicino alla Roma: pronti 18 milioni

El Confidencial conferma: la Roma si avvicina al portiere del Real Betis Pau Lopez. Il club giallorosso - riportano in questo caso i rumors spagnoli - è pronto a portare a Trigoria il classe '94 investendo circa 18 milioni e togliendo dal contratto di Antonio Sanabria la percentuale sulla futura rivendita dell'attaccante inserita al momento dell'addio ai giallorossi. Gli andalusi avrebbero già dato il via all'operazione tanto che si stanno cautelando in queste ore con il potenziale acquisto di Lunin del Real Madrid.