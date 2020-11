Dalla Spagna: Ramos pronto a lasciare Madrid. C'è la Juve, ma il PSG offre un assegno in bianco

vedi letture

Sergio Ramos sarà libero di firmare per un'altra grande squadra europea tra meno di due mesi ed in casa Real Madrid l'allarme non è ancora suonato. Secondo quanto riferito oggi dal Chiringuito, le chances che il centrale iberico lasci la capitale iberica sono molto superiori a quelle che possa restare a disposizione di Zidane e anche la Juventus dell'ex compagno Cristiano Ronaldo starebbe meditando di fare una proposta al fuoriclasse di Camas, che il prossimo 30 marzo compirà 35 anni. Tuttavia, sempre secondo la nota trasmissione di calcio spagnola, per convincere Ramos a sedersi ad un tavolo per la trattativa servirà una offerta vicina ai 12 milioni annui per tre stagioni.

IL PSG HA UN ASSEGNO IN BIANCO - Non ha certo problemi economici a cui rendere conto il Paris Saint-Germain, che avrebbe pronto un assegno in bianco per convincere Sergio Ramos ad aggiungersi alle stelle già presenti nella rosa di Tuchel. Nelle idee dei parigini lo spagnolo sarebbe il perfetto erede di Thiago Silva, partito per fine contratto al termine della scorsa stagione agonistica.