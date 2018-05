Dalla Spagna: Roma, Florenzi nel mirino dell'Atletico Madrid

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un contratto in scadenza nel 2019 e un futuro incerto, che potrebbe essere lontano dalla Capitale e dalla sua Roma. Come riporta elgoldigital, su Alessandro Florenzi ci sarebbe anche l'Atletico Madrid, pronto a contendersi il terzino azzurro con Inter e Juventus per rimpiazzare il partente Sime Vrsaljko.