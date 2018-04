Dalla Spagna: Valencia su Darmian, la Juve resta in vantaggio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dovrebbero separarsi a fine stagione le strade di Matteo Darmian e del Manchester United. L'esterno ex Torino cercherà spazio altrove, con la possibilità di tornare in Serie A visto il forte interesse della Juventus. Le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, però, confermano l'interesse del Valencia che ha messo gli occhi sul calciatore nel giro della Nazionale italiana. La Vecchia Signora, però, al momento sembra in vantaggio sui taronges.