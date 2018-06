Dalla Spagna: Valverde scarica André Gomes, ci sono Napoli e Lazio

© foto di Federico Gaetano

Il nome di André Gomes torna in orbita Napoli. Stando a quanto riferisce il quotidiano spagnolo Sport, Ernesto Valverde avrebbe già dato il via libera alla cessione del centrocampista portoghese, ma per ora si registrano soltanto offerte di prestito. Napoli, Everton e Lazio le squadre interessate, col Barça che chiede 25 milioni di euro per il cartellino.