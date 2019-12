© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La cessione di Arturo Vidal potrebbe essere sempre più vicina. Il quotidiano spagnolo ABC scrive che il centrocampista cileno ha denunciato il Barcellona per il mancato pagamento di determinati bonus, precisamente 2,4 milioni di euro raggiunti la scorsa stagione. Il club catalano, però, sostiene di non essere tenuto a pagare tale importo e afferma che il giocatore stia male interpretando alcune clausole del suo contratto per forzare la sua cessione. L'Inter, ovviamente, osserva con particolare interesse gli sviluppi di questa contesa.