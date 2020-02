Dalla SPAL alla SPAL, Lazzari oggi è uno dei migliori laterali d'Italia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lazio-SPAL 5-1 (3’ e 29’ Immobile, 16’ e 38’ Caicedo, 58’ Adekanye, 65’ Missiroli)

Dalla SPAL… alla SPAL. Manuel Lazzari, in appena sei mesi di Lazio, è cresciuto a dismisura. Un motorino instancabile sulla fascia destra della Lazio, che in questa stagione si è perso finora solamente cinque partite di campionato e una di Coppa Italia, disputando ben 23 incontri senza mai subentrare dalla panchina.

Titolarissimo con Semplici e titolarissimo, dunque, con Inzaghi, anche se le ambizioni e il livello di difficoltà sono aumentati sensibilmente. Lazzari, tanto, sa bene cosa significhi guadagnarsi il posto: ha fatto la gavetta, dalla Serie D fino alla Serie A, senza che nessuno gli abbia mai regalato niente in carriera. Esattamente quello spirito e quella dedizione che gli hanno permesso di conquistare in poco tempo il cuore dei laziali, ripagando l'investimento da sette milioni di euro più bonus dell'estate scorsa a suon di sgroppate sui prati d'Italia e d'Europa.

Nel 3-5-2 biancoceleste, d'altronde, il classe '93 è un giocatore in grado di coprire l'intera corsia con quantità e qualità nelle giocate. Per il definitivo step manca forse ancora qualcosa in fase di finalizzazione (e anche un po' di fortuna sotto porta), ma Manuel Lazzari in questo momento è senza alcun dubbio uno dei migliori laterali dell'intero campionato italiano. Con tanti ringraziamenti al club estense, che ci ha puntato per sei stagioni, e al ds Tare, che ha bruciato la concorrenza regalando alla Lazio un rinforzo a dir poco prezioso. E anche, ovviamente, un segnale chiaro al ct Mancini in vista dell'Europeo. Intanto, pure oggi, due assist e un palo clamoroso.