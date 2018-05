Dalla Svezia: Fiorentina e Napoli sull'esterno Zeneli

© foto di Giacomo Morini

Il portale Boras Tidning riporta l'interesse di Fiorentina e Napoli per l'ala svedese di origine kosovara Arber Zeneli. L'attuale attaccante dell'Heerenveen ha il contratto in scadenza a giugno 2019 e la società olandese cercherà di venderlo nella prossima finestra di mercato. In pole position - racconta ancora il portale - ci sono quindi Napoli e Fiorentina, disposte a spendere una cifra di poco inferiore ai 5 milioni di euro per il classe '95, autore quest'anno di 6 gol e 8 assist in 23 partite.