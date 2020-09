Dalla Svizzera, rischia di saltare Males all'Inter. Il Valencia ora è in pole

vedi letture

Dopo due mesi in cui l'Inter sembrava certa dell'acquisto del talentuoso attaccante svizzero Darian Males, adesso i nerazzurri rischiano di essere beffati dall'inserimento del Valencia. In Svizzera, il sito 4-4-2.com, parla addirittura di visite mediche già fissate per venerdì prossimo in Spagna, con il calciatore che potrebbe lasciare momentaneamente il ritiro della Svizzera U19 per firmare il contratto col club spagnolo. Difficile capire se il club di Suning, impegnato in tante altre trattative sia in entrata che in uscita, sarà pronto per rilanciare in queste ore tornando sul giocatore per evitare di perderlo dopo settimane di rinvii per una trattativa che sembrava già chiusa. Sul giocatore è da sempre vivo anche l'interesse dell'Atalanta, che però non ha mai chiuso a causa anche della forte concorrenza interista.