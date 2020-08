Dalla Tanzania alle Filippine, dal Cile al Pakistan. Messi è sulle testate di tutto il mondo

vedi letture

Dalla Tanzania, con il media Sport Pesa al Messico, con Universal Deportes. Dall'Indonesia, con Hai Magazine, ai media locali australiani con 7 News, televisione di Sydney. Dall'Express di New Dehli in India passando dall'emittente Baaghi TV in Pakistan. L'addio di Lionel Messi al Barcellona sta letteralmente facendo il giro del mondo. T13 in Cile, CBNN nelle Filippine, Venevision in Venezuela e migliaia di altre emittenti. Non solo i grandi network internazionali ma anche testate in tutto il globo, anche locali, si stanno occupando della notizia che ha sconvolto il mondo del calciomercato e Barcellona.

Tetesi za Messi kuhama mmeziskia? 😱Unadhani atahama au kuenda timu ipi ?? #ChezaBilaBando pic.twitter.com/fvmCmg1Nr7 — SportPesa Tanzania (@TZSportPesa) August 26, 2020

¿A qué equipo llegará Messi? 🤔https://t.co/eP2avzkNeL — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 26, 2020

Messi Dikabarkan Hengkang dari Barcelona, Klub NBA Hingga Tim MotoGP Langsung Tawarin Doi Pindah Profesi https://t.co/X2Xg7d6UTm pic.twitter.com/ZwFYA1nTOL — HAI (@HaiMagazine) August 26, 2020

.@FCBarcelona fans are distraught at the prospect of losing Lionel Messi. Supporters gathered outside the club's home ground, chanting 'Messi stay' and 'We love you, Messi'. The superstar wants a free transfer, but an ugly legal battle looms. https://t.co/wttuJGqWrY #7NEWS pic.twitter.com/vRGrYTszVo — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) August 26, 2020

El optimista mensaje del City en medio de las especulaciones sobre el destino deportivo de Messihttps://t.co/pvenqoBKOY — T13 (@T13) August 26, 2020