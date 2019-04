Dalla trattativa al gol al Napoli. Farias show, per la salvezza e la conferma

© foto di Federico Gaetano

Nel gennaio 2018, Diego Farias fu molto vicino al trasferimento al Napoli. I partenopei, alla ricerca di una seconda punta che potesse recitare anche il ruolo di esterno in un attacco a tre, oltre ai nomi di Verdi e Politano trattarono anche l'allora attaccante del Cagliari. Con cui era anche stato raggiunto un accordo, salvo poi cambiare idea e decidere di inserirlo in una trattativa col Sassuolo per Politano che sfumò al fotofinish.

Dinamiche di mercato, cose che capitano quando si tratta, non si hanno le idee chiare e il tempo stringe. Una trattativa tortuosa che andrò in scena circa 14 mesi fa e che adesso sembra lontana anni luce perché tutti i protagonisti di quel mese di gennaio nelle successive finestre di calciomercato hanno cambiato casacca. Verdi pochi mesi dopo ha ceduto alla corte al Napoli, Politano all'Inter e Farias, a gennaio, s'è trasferito a Empoli. Per provare a trascinare la squadra toscana fuori dalla zona retrocessione.

Questa sera proprio contro il Napoli l'attaccante brasiliano ha fornito una delle sue migliori prestazioni da quando s'è trasferito a Empoli: ha sbloccato il match, ha corso per 94 minuti ed è stato una costante spina nel fianco della difesa partenopea. Una grande prestazione per battere la seconda della classe e aggiungere in classifica tra punti fondamentali nella corsa salvezza. Per avvicinare quella permanenza in Serie A che è anche la conditio sine qua non per la sua permanenza a Empoli: in caso di salvezza, infatti, l'avventura nel club di patron Corsi di Farias andrebbe avanti ben oltre questa stagione.