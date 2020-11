Dalla tripletta al ruolo di capitano: Dybala guida la Juve a Benevento, ancora con fascia al braccio

Nell'unico precedente in Serie A tra Benevento e Juventus allo stadio Ciro Vigorito il grande protagonista fu Paulo Dybala, autore di una tripletta che gli fece guadagnare la palma di MVP della partita. Oggi, due stagioni dopo, i bianconeri tornano nel Sannio e sperano che venga rispettato lo stesso copione del 7 aprile 2018.

Seconda di fila da capitano. Per la Joya ancora una maglia da titolare, vista l'assenza di Cristiano Ronaldo tenuto a riposo, ma non solo. L'attaccante argentino disputerà la partita con la fascia di capitano al braccio, visto che non ci sono Bonucci e Chiellini, come già accaduto contro il Ferencvaros in Champions League.

