Dalla Turchia: anche la Lazio si interessa a Ozyakup

Oguzhan Ozyakup, centrocampista di proprietà del Besiktas, potrebbe sbarcare a giugno in Italia. Il calciatore classe 1992, ha il contratto in scadenza al termine della stagione, e molto probabilmente cambierà. Sul giocatore si sono fiondate Everton, Marsiglia e Valencia all'estero, ma anche Milan e Lazio per quanto riguarda il nostro campionato.